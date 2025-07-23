Denizli’nin Çal ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.



Yangın Belevi Mahallesi’nde çıktı

Yangın, Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesi Balıkboğazı mevkisinde makilik alanda başladı. Ormanlık alana yakın bir bölgede çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüme riski taşıdı.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Alevlerin yayılmasını önlemek için bölgeye 1 yangın söndürme uçağı ile 2 helikopter sevk edildi. Karadan ise 11 arazöz, 2 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 106 personel ile müdahale gerçekleştirildi.

Ekiplerin koordineli ve hızlı çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yetkililer, yangının tamamen söndürüldüğünü ancak bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.