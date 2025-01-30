Denizli’de, Zabıta ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerle önemli bir başarıya imza attı. Yapılan operasyonda, çok sayıda dilenci yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, dilencilerin topladıkları paralara el konuldu.

Yasal işlem başlatıldı

Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencilere ‘Kabahatler Kanunu’ gereği cezai işlem uygulandı.

Denetimler devam edecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, cami önleri, kavşaklar ve yoğun insan trafiği olan bölgelerde denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu. Vatandaşlar, dilencilik yapan kişilere karşı duyarlı olmaları ve şüpheli durumları ALO 153’e bildirmeleri için çağrıda bulundu.