Denizli’de doğum günü kutlamasından dönen nişanlı çift, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu geçirdikleri kazada yaşamını yitirdi. Ağaca saplanan otomobilden çıkarılan genç çiftin ölümü, yakınlarını yasa boğdu.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı’nda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki İbrahim Baran Tuncer’in doğum günü için nişanlısı Ezgi Elçin Ünal (22) ve arkadaşlarıyla düzenlenen kutlamanın ardından, çift eve gitmek üzere yola çıktı. 26 yaşındaki Sabri Tığlı’nın kullandığı 20 R 9599 plakalı otomobil, bulvar üzerinde ilerlerken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle adeta ağaca saplanan araçtaki manzara görenleri dehşete düşürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Sabri Tığlı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak otomobilde bulunan İbrahim Baran Tuncer ve Ezgi Elçin Ünal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedenleri otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan çiftin, düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Genç yaşta yaşamını yitiren nişanlıların ölüm haberi ailelerini ve sevenlerini yasa boğdu.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerasına da yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.