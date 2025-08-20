Kemalpaşa Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta 15 okulda yürütülen bakım, onarım ve tadilat çalışmaları, ihtiyaca göre tüm okullarda devam edecek. Ekipler, öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmaları titizlikle yürütüyor

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, boya, sıva, tesisat onarımları ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaları titizlikle gerçekleştiriyor. Gelen talepler doğrultusunda yapılan uygulamalarla okulların eksikleri gideriliyor ve yeni döneme hazır hâle getiriliyor.

Başkan Türkmen eğitim önceliklerini vurguladı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, eğitim konusunu her zaman öncelikleri arasında tuttuklarını belirterek, “Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize desteğimizi her fırsatta gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl 30’a yakın okulda bakım ve onarım işlemi gerçekleştirmiştik. Bu yıl da 15 okulumuz ile başladık ve çalışmalara devam ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okullarımızla sürekli iş birliği içindeyiz. Boya ve tadilattan tesisat onarımlarına kadar pek çok konuda okullarımızı yeni döneme hazırladık. Amacımız, çocuklarımızın en iyi koşullarda eğitim almalarını sağlamak. Eğitim bizim için her zaman öncelikli oldu ve olmaya devam edecek. Öğrencilerimizin gülen yüzü, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır” dedi.

Eğitim için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Kemalpaşa Belediyesi ekipleri, yaz dönemi boyunca okullarda yoğun bir çalışma yürütüyor. Çalışmalar, öğrencilerin sağlıklı gelişimini desteklemeyi ve güvenli eğitim ortamı sağlamayı hedefliyor. Belediye, eğitim alanındaki yatırımlarını artırarak, çocukların geleceğe güvenle hazırlanmasına katkıda bulunmayı sürdürüyor.