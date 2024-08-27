Denizli’nin Çal ilçesinde, yapım aşamasındaki bir meslek lisesinin istinat duvarının çökmeleri sonucu park halindeki bir otomobil büyük hasar gördü. Olayın gerçekleştiği anda aracın içinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Olayın ayrıntıları

Hüseyinler Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, bölgedeki günlük yaşamı ciddi şekilde etkiledi. Sağanak yağışın ardından inşaat halindeki meslek lisesinin istinat duvarı, taşıyamadığı yük nedeniyle çöktü. Çöken duvar, okulun bulunduğu caddede park halinde bulunan Adem T.’ye ait otomobilin üzerine devrildi.

Otomobil moloz yığınına döndü

Otomobil, devrilen duvarın altında büyük bir moloz yığınına gömüldü ve kullanılamaz hale geldi. Çökme anında aracın içinde kimsenin olmaması ve çevredeki yoldan geçenlerin de bulunmaması, olası bir faciayı engelledi. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve diğer kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araç bölgeden uzaklaştırıldı

Ekipler, molozların altında kalan otomobili çıkararak büyük maddi hasara yol açan aracı çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırdı.