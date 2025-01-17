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Emeklihane olarak kamuoyuna lanse edilen tesis, halkın talebi doğrultusunda Emekli Evim ismiyle hizmet verecek.

Kısa bir süre sonra hizmete alınacak tesisin özellikle sosyal medya ve farklı iletişim kanallarından gelen isim değişikliği talebi Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından karşılık buldu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun emekli yurttaşlara yönelik önemli bir hizmet olarak duyurduğu Emekli Evim , Altıntop Mahallesi Meserret bölgesinde bulunan Denizli Konağı’nda hizmet verecek.

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