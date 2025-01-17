Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının açılış maçında lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak, bu sezonki ilk deplasman puan kaybını yaşadı. Mersin Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede Hatayspor, 28. dakikada Cemali Sertel'in attığı golle öne geçti ve devreyi 1-0 önde kapattı.

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Osimhen’in penaltı golu beraberliği getirdi

Galatasaray, ikinci yarıya hızlı başladı ve 56. dakikada VAR incelemesinin ardından kazandığı penaltıyı Victor Osimhen'le gole çevirdi. Bu gol, sarı-kırmızılıları beraberliğe taşıdı ancak maçın geri kalanında başka gol sesi çıkmadı.

Bu sezon deplasmanda çıktığı 9 maçı kazanan ve "deplasman fatihi" olarak bilinen Galatasaray, Hatayspor'a karşı aldığı beraberlik ile ilk kez puan kaybetmiş oldu. Süper Lig’deki 18 maçlık serisinde 16 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 2. sıradaki Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürmeye devam ediyor.