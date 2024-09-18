İklim krizinin etkisiyle afetlerin çok daha çeşitli hale gelmesi, doğal afetlerin sigorta kapsamının genişletilmesini zorunlu kılıyor. İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda, DASK’ın yalnızca depremleri değil, yangın, sel, fırtına, dolu gibi doğa olaylarını da kapsayan Zorunlu Afet Sigortası’na (ZAS) dönüştürülmesi gündeme alındı.

TOBB ve EBSO’dan tam destek

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar da katıldı. Toplantıda, sigortacılık sektörünün önemine vurgu yapılarak, ZAS’ın kapsamı ve uygulama süreci detaylarıyla ele alındı.

"Sigorta bilinci artırılmalı"

İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İzmir’de yaşanan orman yangınları, sel, deprem gibi felaketlerin ekonomiye büyük zararlar verdiğini belirterek, sigortacılığın afetler sonrası zararların en aza indirilmesinde büyük rol oynadığını vurguladı. Kızılgüneşler, “Sigortacılık bilinci maalesef ülkemizde yeterince gelişmiş değil. ZAS’ın devreye girmesi, sigorta kapsamını genişleterek ekonomik güvenceleri artırmak için önemli bir adım olacaktır” dedi.

"ZAS önemli bir kazanım"

TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar ise, afetlerin küresel ölçekte arttığını, Türkiye’nin de bu tehdit altında olduğunu belirtti. Yorgancılar, “Deprem sigortasının kapsamının genişletilerek tüm afetleri kapsayacak bir yapıya dönüştürülmesi çok isabetli bir adım. ZAS, ekonomimiz için önemli bir güvence olacak” ifadelerini kullandı.

Yangın sigortalarına dikkat çekildi

Yorgancılar ayrıca, özellikle yangın riskinin yüksek olduğu sektörlerde sigortanın yapılmamasının büyük bir handikap olduğunu belirterek, fabrikalarda yangın sigortasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. “Maalesef ‘Bir şey olmaz’ mantığı hala hakim. Sigorta maliyetleri nedeniyle bu hizmeti geri plana atıyoruz ama yaşanan zararların telafisi çok daha pahalıya mal oluyor” dedi.

ZAS 2025’te hayata geçecek

Toplantının panel bölümünde, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, ZAS’ın 2025 yılı başında uygulamaya girmesinin beklendiğini belirtti. Korkut, sigorta maliyetlerinin artırılması durumunda konut sigortasında azalma yaşanabileceğine dikkat çekerek, fiyatların makul seviyede tutulması gerektiğini vurguladı.

Sigorta eksperlerinden öneriler

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası yaşanan süreçte eksik sigorta nedeniyle zorluklar yaşandığını ifade ederek, yeni ZAS sisteminde bu tür sorunların önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Erdem, dolaylı ve dolaysız hasar tanımlamaları ile yorumlama farklılıklarının giderilmesinin önemini vurguladı.