Denizli’nin Acıpayam ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Aliveren mevkisinde meydana geldi ve ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın nedeni bilinmiyor

Fuat Akman (53) yönetimindeki 20 R 4382 plakalı otomobil, Aliveren mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 BYD 512 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Fuat Akman yaşamını yitirdi. 4 yaralı ise ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Polis ve itfaiye ekipleri kazanın ardından bölgede güvenliği sağladı ve kazayla ilgili inceleme başlattı.