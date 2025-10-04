H.Ş. (45) yönetimindeki 06 FCL 604 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen N.K. (39) yönetimindeki 43 KT 470 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, önünde ilerleyen S.Y. (61) idaresindeki 64 NL 769 plakalı traktöre çarptı.

Yaralı sürücü kurtarıldı

Devrilen traktörün altında kalan S.Y., olay yerine sevk edilen ekiplerce çıkarıldı ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuyla ilgili açıklama bekleniyor.

Kaza sonrası polis ve itfaiye ekipleri, bölgedeki trafiği güvenli hale getirdi ve kazayla ilgili inceleme başlattı.