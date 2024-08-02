Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile işçi servisi çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde bulunan yaşlı bir çift hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı.

Çarpışmanın şiddeti yıkıcı oldu

Olay, Musa Öztürk (63) idaresindeki otomobilin, tali yoldan anayola bağlanmak istediği sırada meydana geldi. Otomobil, anayolda ilerleyen H.T. yönetimindeki işçi servis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi, otomobili metrelerce sürükleyerek hurdaya çevirdi.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan servis aracı sürücüsü H.T. dahil toplam 10 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde hayatlarını kaybettiler

Otomobil içinde bulunan Musa Öztürk ve eşi Cemile Öztürk (65), kaza yerinde yaşamlarını yitirdi. Otomobilde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adlı Tıp Morgu’na kaldırıldı.