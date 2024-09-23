Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 33 yaşındaki maden mühendisi Süleyman Talha Aktaş, kullandığı otomobilin duvara çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kazanın ayrıntıları
Edinilen bilgilere göre, Aktaş’ın plakası henüz öğrenilemeyen otomobili, savrularak tarlada bulunan taş duvara çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aktaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Süleyman Talha Aktaş'ın, Kale ilçesinde çalıştığı maden ocağına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA