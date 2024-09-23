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Süleyman Talha Aktaş'ın, Kale ilçesinde çalıştığı maden ocağına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Aktaş’ın plakası henüz öğrenilemeyen otomobili, savrularak tarlada bulunan taş duvara çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aktaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

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