Denizli’den Antalya yönüne seyir halindeyken meydana gelen trajik trafik kazasında Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Arıcan hayatını kaybetti. Kaza, Burdur’un Çavdır ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşti.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi

Kaza, 07.45 sıralarında Denizli-Antalya kara yolunun Çavdır ilçesi sınırlarında yaşandı. Mehmet Arıcan (44) yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçerek bir benzin istasyonunun kenarındaki bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ağır hasar gördü ve Arıcan ciddi şekilde yaralandı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olayın hemen ardından çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Arıcan, Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Arıcan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayatını kaybeden Mehmet Arıcan’ın Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru olduğu öğrenildi.