Denizli Ticaret Odası (DTO), Geleceğin Meslekleri Eğitim Seminerleri kapsamında "İş Dünyasında Yapay Zekâ Araçları" seminerini düzenledi. Pamukkale Teknokent Genel Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ovalı’nın sunduğu etkinlik, yoğun ilgiyle karşılandı.

Teorik ve uygulamalı eğitim ile farkındalık artırıldı

DTO hizmet binasında gerçekleştirilen seminer, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB), Çalışma ve İş Kurumu Denizli İl Müdürlüğü (Denizli İŞKUR) ve diğer iş ortaklarının desteğiyle organize edildi. Eğitimin sabah oturumunda katılımcılara teorik bilgiler verilirken, öğleden sonraki oturumda ise interaktif uygulama gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ovalı, katılımcılara yapay zekâ araçlarının önemini vurgulayarak, "İş dünyamızın kendilerini geliştirebilecekleri ve verimlerini artırabilecekleri yapay zekâ modelleri mevcut. Eğitimlerle katılımcılara farkındalık kazandırmak ve bu araçları efektif kullanmalarını sağlamak istedik," dedi.

Katılımcılardan teşekkür

Eğitime katılan Yeliz Türel, "Denizli Ticaret Odası’nın sunduğu eğitimler sayesinde yapay zekâ dünyasına adım attım. Bu tür eğitimlerin, özellikle çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak için çok faydalı olduğunu düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Hacı Şerif Gıda Limitet Şirketi’nin E-Ticaret Koordinatörü İzzet Ersoy ise, "Eğitim, beklentimin çok üstünde bir deneyim sundu. DTO'nun düzenlediği bu etkinliklerin devam etmesini umut ediyoruz," dedi.

Özgeçmiş geliştirmenin yolu: Ücretsiz Eğitimler

Kursiyer Mehmet Emin Şenocak, bu tür projelerin özgeçmişine katkı sağladığını belirtti. "Bu eğitimlerle en az 5 yeni program öğrendim ve birçok akademisyenle tanışma fırsatım oldu. Eğitimlerin devamını bekliyorum," ifadelerini kullandı.

"Gelişim için destek sözümüz var"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek, "Biz, vatandaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz," dedi.