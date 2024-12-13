Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir inşaat firmasında yaşanan silahlı saldırı sonucunda iş insanı Osman Gündoğdu hayatını kaybetti, saldırıya engel olmaya çalışan yeğeni İbrahim Gündoğdu ise yaralandı.

Olayın geçmişi

Olay, Eskihisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren inşaat firmasının ofisinde meydana geldi. Halil Arat, aralarındaki alacak verecek anlaşmazlığını görüşmek için firma sahibi Osman Gündoğdu’nun ofisine geldi. Ofiste görevli personellerle tartışmaya başlayan Halil Arat’ı fark eden Osman Gündoğdu, duruma müdahale etti.

Tartışmanın ardından Halil Arat, kapıya yöneldi ancak bir anda geri dönerek silahını çekip Osman Gündoğdu'ya defalarca ateş etti. Gündoğdu ağır yaralanırken, yanında bulunan yeğeni İbrahim Gündoğdu, Halil Arat’a müdahale etmeye çalıştı. Yaşanan arbedede, İbrahim Gündoğdu da kasık ve bacağından yaralandı. Halil Arat, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden aracına binerek kaçtı.

Gündoğdu, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

Saldırıdan masanın altına gizlenerek kurtulan bayan personellerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralıları hastanelere sevk etti. Osman Gündoğdu, özel bir hastaneye kaldırılmasına rağmen doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İbrahim Gündoğdu ise Denizli Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Olayın faili tutuklandı

Olayın ardından kaçan Halil Arat, polis ekipleri tarafından silahıyla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Arat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.