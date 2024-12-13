Juventus ve Türk Milli Takımı’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız için rekor bir transfer ihtimali gündeme geldi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kenan Yıldız için en az 80 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport: Tek talip Aston Villa değil

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Kenan Yıldız’ın yükselen form grafiğinin Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girdiğini belirtti. Aston Villa’nın yanı sıra başka takımların da genç oyuncuyla ilgilenebileceği ifade edildi.

Rekor kırabilir

Kenan Yıldız’ın transferinin 80 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi durumunda, milli futbolcu Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak. Bu alandaki mevcut rekor, 2015-2016 sezonunda Atletico Madrid’den Barcelona’ya 34 milyon euro karşılığında transfer olan Arda Turan’a ait.

Juventus’ta yükselen yıldız

Juventus altyapısından A takıma yükselen ve milli takımda da şans bulan Kenan Yıldız, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle büyük kulüplerin dikkatini çekiyor. Juventus’taki performansı sayesinde değerini katlayan genç oyuncunun, Avrupa futbolunda önemli bir kariyer yapması bekleniyor.

Arda Turan’dan sonra yeni bir sayfa

Kenan Yıldız’ın transferi, Türk futbolunun Avrupa’daki imajını güçlendirebilir. Eğer transfer gerçekleşirse, genç yıldız "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek ve Türk futbolunda yeni bir dönem başlayacak.