17 Ağustos Cumartesi gecesi, eğlence mekanında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yazır, kalça bölgelerinden bıçaklandı.

Kavga kanlı bitti: S.A. itiraf etti

Hakkari'nin Derecik ilçesinde görev yapan 3 yıllık asker Muhammet Yazır, izne geldiği Denizli’de, 17 Ağustos akşamı arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanına gitmişti. Eğlencenin ardından meydana gelen tartışma, hızla kavgaya dönüşünce, S.A. isimli arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. S.A., Muhammet Yazır'ı her iki kalça bölgesinden bıçakladıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Tedaviye yanıt vermedi

Gece saat 02.00 sıralarında, yaralı halde bulunan Yazır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, 4 saat süren yaşam mücadelesini kaybeden Yazır’ın cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bozburun Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine askeri yetkililer ve ailesi katıldı.

Şüpheli gözaltında: S.A. suçunu kabullendi

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 kişiden biri olan S.A., emniyetteki ifadesinde bıçaklama eylemini kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. S.A.’nın ifadesinin ardından diğer şüpheliler de polis tarafından sorguya alındı.