Denizli’de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda çok sayıda tütün ürünü ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İhbar üzerine harekete geçildi
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 bin dolu makaron, 226 kilogram tütün, 1000 paket sigara, 330 bin sahte bandrollü boş makaron ve 1768 sigara sarma kağıdı ele geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.