Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada, iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gece saatlerinde Emirdağ ilçesi Tez köyü kavşağı yakınlarında, F.A. (41) yönetimindeki 03 HR 199 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, M.Y.T. (34) idaresindeki 26 BK 667 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Araçlar devrildi
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da devrilirken, sürücüler F.A., M.Y.T. ve yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.