Denizli'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve alkol ürünü ele geçirildi. Tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, 3 ayrı adrese yapılan baskınlarda 2 kişi yakalandı.

Operasyonda, 29 bin 860 adet sarma/dolma sigara, 11 bin adet boş makaron, 40 litre etil alkol, 16 kilogram açık kıyılmış tütün, 3,5 litre kaçak alkollü içki, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve 4 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla bu tür operasyonların devam edeceğini açıkladı.