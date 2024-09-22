MediaMarkt, tüketicilere sunduğu yenilikçi Akıllı Telefon Kiralama hizmetine, iPhone 16 Serisi akıllı telefonları da ekledi. Son teknoloji ürünü iPhone 16 modelleri, MediaMarkt mağazalarından 12 aya kadar uzayan ödeme seçenekleri ile kiralanabiliyor. Kiralama hizmeti kapsamında sunulan cihazlar, sıfır ve üretici garantili olarak teslim ediliyor ve kiralama süresince hasar desteği sağlanıyor.

Kullanıcılar, kiralama süresi boyunca Smart Kirala Asistan Hizmeti’nden yararlanarak, olası arıza veya hasarlarda destek alabiliyor. Ayrıca, kiralama süresi sonunda, tüketicilere nakit teslimat bonusu veya yenilenmiş cihaz alma seçenekleri sunuluyor. Yenilenmiş cihaz satın almak istemeyen kullanıcılar, bir sonraki kiralamada indirim kazanabiliyor.

MediaMarkt’ın 2023 yılında başlattığı Akıllı Telefon Kiralama hizmeti, tüketicilere her zaman en son model ve teknolojiye erişim imkanı tanıyarak, teknolojiyi daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

MediaMarkt’ın Akıllı Telefon Kiralama hizmeti hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.