Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarla dikkat çekiyor. Kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, son olarak lüks bir yarış motoru ele geçirildi. Yapılan açıklamada, ele geçirilen motorun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu bildirildi.

Gizli operasyon sonuç verdi

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, Denizli il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak eşya bulundurulduğuna dair istihbarat elde edildi. İlgili adrese düzenlenen baskında, kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen ve yüksek performansıyla dikkat çeken 1 adet yarış motoru ele geçirildi. Yapılan incelemelerde motorun yasal yollardan gümrükten geçirilmediği ve kaçak olarak Türkiye'ye sokulduğu tespit edildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.