Denizli'de, 39 yaşındaki üç çocuk annesi Seher Kılınç, hem annelik görevini başarıyla yerine getiriyor hem de iş hayatında öz verisiyle dikkat çekiyor. Ön muhasebe personeli olan Kılınç, ayrıca baba mesleği olan erkeklerin egemen olduğu çekici şoförlüğü sektöründe farklılık oluşturuyor. C ehliyete ve gerekli belgelere sahip olan Kılınç, babasına yardım etmek için araç çekimi yapıyor.

Kılınç, ağır araç kullanmanın bir hobi olduğunu ve bu sektördeki azmini gelecekte tır şoförlüğü ile taçlandırmak istediğini belirtiyor. “Kadınların da bu işlerde başarılı olabileceğini göstermek istiyorum” diyen Kılınç, çevresindeki insanlardan büyük takdir topluyor.

‘İnsanlar şaşırıyor'

Çevresindekiler, bir kadının çekiciye araç yüklemesini, araç taşımasını şaşırarak izlerken, Kılınç işini severek yapıyor ve bu işin ona mutluluk verdiğini vurguluyor. Kadınların her sektörde başarılı olabileceğini kanıtlayan Seher Kılınç, hem ailesine yardımcı oluyor hem de kendi ayakları üzerinde durarak toplumsal cinsiyet kalıplarını yıkıyor.

“Baba mesleğimi gururla yapıyorum”

Ağır tonajlı kamyonları kullanmanın hobisi olduğunu belirten Seher Kılınç, “Babamın işiyle ilgilenmeye başladığımda, çekici kullanmak gerçekten ilgimi çekti. Çocuklarım var, ancak babama yardım etmek için de çalışmak zorundayım. Çekici kullanmayı öğrenmek benim için büyük bir adım oldu ve çok keyif aldım. Zamanla bu işi yaparken kendimi daha da güçlü hissetmeye başladım” dedi.

“Kadınlar her sektörde güçlü”

Kadınların her alanda başarılı olduğunu vurgulayan Kılınç, “Bu işin de kadınlar için yapılmaz bir şey olmadığını görmek, hem bana hem çevremdeki diğer kadınlara cesaret veriyor. Erkekler bu sektörde egemen olabilir, ama kadınların da bu işi en az onlar kadar başarılı şekilde yapabileceğini kanıtlamak istiyorum. Evet, ağır araç kullanmak gerçekten hoşuma gidiyor. Bir gün tır şoförü olmak istiyorum. Bu işin zorlukları olsa da, kadın olarak bu sektörde ilerlemek çok daha değerli. Hedefim, tır şoförlüğü yaparak, diğer kadınlara da cesaret vermek. Bu ay içinde tır ehliyeti için sınavım var. İnşallah kolaylıkla başarı gösterip alacağım” dedi.

“Çocuklarıma örnek olmaya çalışıyorum”

Bir anne olarak yaptığı işlede çocuklarına örnek olmak istediğini belerten Seher Kılıç, “Çocuklarım her şeyim, onlara en iyi şekilde bakmak için elimden geleni yapıyorum. Ama bir anne olarak çalışmak da önemli. Çocuklarıma sadece iyi bir anne olmakla kalmayıp, aynı zamanda güçlü bir kadın örneği de sunmak istiyorum. Baba mesleğine yardım etmek de bana hem keyif hem de ek gelir sağlıyor” dedi. Denizli'de çekici şoförlüğü ile kadınların gücünü gösteriyor.