Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gün önce "Komşuya gidiyorum" diyerek evden çıkan 54 yaşındaki Serpil Girgin, kaybolmuştu. Yapılan aramalar sonucunda, yaşlı kadının cansız bedeni komşusunun bahçesindeki çuvalda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cansız bedeni çuvalda bulundu

Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Serpil Girgin’in kaybolmasının ardından polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Kayıp kadının evinin yakınlarındaki bir evin bahçesinde, çuvalın içinde cesedi bulundu.

Polis soruşturma başlattı

Polis, olayla ilgili titiz bir soruşturma başlatarak, çuvaldaki cesedin Girgin’e ait olduğunu doğruladı. Olay yeri incelemesinin ardından Girgin’in cenazesi otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayetle ilgili şüpheliler üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.