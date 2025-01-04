Beyağaç ilçesinde tali yoldan ana yola çıkan motosiklet ile süt toplama kamyonetinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Kaza yerinde can kaybı
Kaza, Eşenler Mahallesi Dere Sokak'ta saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Koray Y. idaresindeki kamyonet, Şaban Ali Koku'nun kullandığı motosikletle çarpıştı. Safiye Koku olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Şaban Ali Koku ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma devam ediyor
Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Koray Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Çiftin cenazesi bugün Eşenler Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA