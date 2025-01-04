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Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Koray Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Çiftin cenazesi bugün Eşenler Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sakarya’da akılalmaz kaza: Kadına 5 dakikada iki kez otomobil çarptı!

Sakarya’da akılalmaz kaza: Kadına 5 dakikada iki kez otomobil çarptı!

Kaza, Eşenler Mahallesi Dere Sokak'ta saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Koray Y. idaresindeki kamyonet, Şaban Ali Koku'nun kullandığı motosikletle çarpıştı. Safiye Koku olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Şaban Ali Koku ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beyağaç ilçesinde tali yoldan ana yola çıkan motosiklet ile süt toplama kamyonetinin çarpışması sonucu meydana gelen kaza da, yaşlı çift yaşamını yitirdi.

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