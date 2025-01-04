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Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde başlatılan soruşturma sonrası G.A. tutuklanarak cezaevi ne gönderildi.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. G.A. isimli kadın, ağızlıksız şekilde pitbull cinsi köpeğini gezdirirken, köpek bir sokak kedisi ne saldırdı. Vatandaşların müdahale etmediği ve köpek sahibinin sakin tavırlar sergilediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Avcılar'da yaşanan olayda, yasaklı ırktan bir pitbull köpeğin ağızlıksız dolaştırılması sonucu bir kedinin ölümü tepki çekti. Olay anı kaydedilirken köpek sahibinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

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