Avcılar'da yaşanan olayda, yasaklı ırktan bir pitbull köpeğin ağızlıksız dolaştırılması sonucu bir kedinin ölümü tepki çekti. Olay anı kaydedilirken köpek sahibinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.
Akılalmaz olay kamerada
Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. G.A. isimli kadın, ağızlıksız şekilde pitbull cinsi köpeğini gezdirirken, köpek bir sokak kedisine saldırdı. Vatandaşların müdahale etmediği ve köpek sahibinin sakin tavırlar sergilediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Köpek sahibi tutuklandı
Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde başlatılan soruşturma sonrası G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ