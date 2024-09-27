Denizli'nin Pamukkale ilçesi Naldöken mevkisi ile Tavas ilçesi Çakıroluk mevkisi arasında kalan kırsal bölgede korkunç bir olay yaşandı. Halil Kocabıyık'a ait keçi sürüsüne, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Tüfekle yapılan saldırıda 10 keçi telef oldu, birkaç keçi de yaralandı.

"Ne istediniz gebe hayvanlardan"

Sabah saatlerinde keçilerini otlatmak için kırsala çıkan çoban, farklı bölgelerde ölü ve yaralı hayvanları görünce büyük üzüntü yaşadı. Yaralı keçileri yaşatmak için kilometrelerce yol taşıyan sürü sahibi, tüm çabalarına rağmen keçilerini kurtaramadı.

İçinin yandığını söyleyen Halil Kocabıyık, şunları ifade etti: "Ne istediniz gebe hayvanlardan. Benim içim yandı, Allah da onların içlerini yaksın." Olayın ardından yetkililerden yardım isteyen Kocabıyık, saldırının sorumlularının bulunmasını talep etti.