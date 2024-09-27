Uyuşturucu imparatoru Pablo Escobar, serveti ve gücüyle dünyanın en zengin insanları arasına girerken, Kolombiya halkına ise ölüm ve yıkım getirdi.

Escobar’ın zirve dönemi: Servet ve güç

1980'lerin sonları ve 1990'ların başında, Escobar’ın Medellín Karteli, dünya kokain ticaretinin %80'ini kontrol ediyordu. Haftalık kazancı 400 milyon doları bulurken, yıllık gelir 20 milyar doları aşmıştı. Forbes’a göre, Escobar'ın 1989'da 25-30 milyar dolarlık bir serveti vardı. Ancak paralarının bir kısmı fareler tarafından kemiriliyor, hatta çürüyordu. Hatta Escobar, bu paralar için her yıl 2 milyar dolar kaybediyordu.

Escobar’ın inanılmaz servetiyle lüks içinde yaşadığı çiftliklerinde fillerden zürafalara kadar egzotik hayvanlar beslerken, aynı zamanda Kolombiya’nın adalet sistemine de saldırıyordu.

Kolombiya’ya verdiği zarar: Terör ve şiddet dalgası

Pablo Escobar’ın siyasi hedefleri onu Kolombiya hükümetiyle açık bir savaşa sürükledi. Siyasi suikastlar, bombalı saldırılar ve polis cinayetleri, Medellín Karteli'nin en bilinen yöntemlerindendi. En trajik olaylardan biri, 1989 yılında bir uçağa yerleştirilen bombayla 107 kişinin hayatını kaybetmesiydi.

Kolombiya’nın en kanlı yılları:

1990'da Kolombiya başkan adayı Luis Carlos Galán suikasta kurban gitti.

Gazeteler, adliye binaları bombalandı.

Polis ve askerler, Escobar’ın hedefinde yer aldı; her öldürülen polis için binlerce dolar ödül teklif ediyordu.

Escobar, Kolombiya’nın ekonomik ve sosyal dokusuna derin bir yara açtı. Binlerce masum insanın ölümünden sorumlu olmasına rağmen, fakir halkın bir kısmı ona hayranlık duyarak inşa ettirdiği ev ve okulları överdi. Ancak bu “yardımlar”, yalnızca Escobar’ın vicdanını rahatlatma girişimiydi.

Escobar’ın sonu...

Escobar’ın en büyük hatası, Kolombiya başkanlığına oynayarak göz önünde kalmak oldu. Kolombiya hükümeti ve ABD, Escobar’ı yakalamak için büyük bir operasyon başlattı. DEA ve Kolombiya özel kuvvetleri, Escobar’ın peşine düştü. 1993 yılında Medellín’de düzenlenen bir operasyon sırasında, Escobar kaçmaya çalışırken çatıda vurularak öldürüldü. Bazı sempatizanları, onun intihar ettiğini iddia etse de gerçek şu ki, Escobar kaçtığı hayattan kurtulamadı.