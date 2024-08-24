Kaza nasıl meydana geldi

Olay, Serinhisar ilçesi Eşref Mahallesi'nde gerçekleşti. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

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Yaralı sürücü kurtarıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Serinhisar İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçta maddi hasar oluştu ve araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Editör: Sezin Türkyılmaz