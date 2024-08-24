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Denizli Büyükşehir Belediyesi Serinhisar İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçta maddi hasar oluştu ve araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olay, Serinhisar ilçesi Eşref Mahallesi'nde gerçekleşti. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

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