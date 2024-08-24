Kaza nasıl meydana geldi
Olay, Serinhisar ilçesi Eşref Mahallesi'nde gerçekleşti. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.
Yaralı sürücü kurtarıldı
Denizli Büyükşehir Belediyesi Serinhisar İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçta maddi hasar oluştu ve araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
Editör: Sezin Türkyılmaz