Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucu iki kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazanın detayları

Kaza, Acıpayam - Çameli karayolunun Darıveren ile Aliveren mahalleleri arasında meydana geldi. Çameli'nden Denizli istikametine seyir halinde olan bir otomobil, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, takla atarak şarampole devrildi ve ancak bu şekilde durabildi.

Araçta ciddi hasar oluştu

Kazayı gören diğer sürücülerin hızlı müdahalesiyle jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.