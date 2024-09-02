ALİAĞA ECZANESİ - ALİAĞA

 KURTULUŞ MH. FEVZİPAŞA CD. NO:121/A
 02326162482
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 ALSANCAK AKAY ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MH. ALİ ÇETİNKAYA CD. NO:33/C
 ALSANCAK DEVL.HASTANESİ KARŞISI
 02324214648
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 ATAGÜN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 1396 SOKAK NO:3/C KAHRAMANLAR KONAK
 2324839436
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 BÜYÜK ÜNAL ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KOŞUKAVAK MH. FAZILPAŞA CD. NO:46/A
 02324578487
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 MAVİ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:50/A
 02323456645
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 ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR

 FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR
 Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı
 02328546324
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 SERAP ECZANESİ - BALÇOVA

 B.ATA CD. NO:194
 02322775150
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 YENİ MANZARA ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 BASINSİTESİ MAH. 170 SOK. NO:4/B
 02322445538
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 UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
 02325813782
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 BAYRAKLI ECZANESİ - BAYRAKLI

 BAYRAKLI MAH. ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL SOK. NO:34/A
 SEVGİYOLU ÖZŞANAL'IN YANI
 02323717140
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 BIZIM ECZANESİ - BERGAMA

 ISTIKLAL MEYD. NO:47/A
 2326335994
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 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 YENİ ATA ECZANESİ - BORNOVA 1

 KAZIM KARABEKIR CAD. NO:47 BORNOVA ATA DURAĞI (ZİRAAT BANKASI KARŞISI)
 ATA DURAĞI - ZIRAAT BANKASI KARŞISI
 02323434384
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 BORNOVA GÜL ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIMDİRİK MAH. ZAFER CAD. NO:26/A
 02323426280
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 ENGIN ECZANESİ - BORNOVA 3

 Manavkuyu Mah.236 Sok. No:3/B
 02323426570
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 BERRAK ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1440 SOK. NO:4/A(TEL:4783600)
 05464200135
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 BERIL ECZANESİ - BOZYAKA

 SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:118/A
 02322617404
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 HELIN ECZANESİ - BUCA 1

 MENDERES MAH. 157 SOK. NO:37/A
 Buca Belediye Binası karşısı BP benziklik arasından Evka-1 yolu sağdan 3. sokak içinde yer almakta
 02324525343
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 GÜLİN ECZANESİ - BUCA 2

 KURUÇEŞME MH. AHMET PİRİŞTİNA BULVARI NO:56/B
 KURUÇEŞME MH. A-101 YANI
 02324332373
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 TAYFUN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 5373 SOK.NO:44/A RAFETPASA MAH.
 ATATÜRK PARKI YANI - HALI SAHANIN ÇAPRAZI
 02324621446
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME

 ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A
 02327160828
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 HARMANDALI ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI
 05334847567
 2328390266
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 DILAY ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8229/1 SOKAK NO:17 ATAŞEHİR ÇİĞLİ
 3295687
 02323295686
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 YENİ MERKEZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. ESKİ HAVAALANI CAD. NO:39/C
 05451003500
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 BIRSEN ECZANESİ - DİKİLİ

 ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR
 02326713510
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 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
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 YENI DALGIÇ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESKIIZMIR CAD.NO.788/C ESKIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR
 ESKİİZMİR CUMA PAZARYERİ KARŞISI
 02322717054
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 YENİ VEFA ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SK NO:11/B
 EGEPOL HASTANESİ ACİL DURUM GİRİŞ YANI
 02322551990
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 RUŞEN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 1107 SOK. NO:8/A EVKA 1
 02324421022
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 ATA ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZİ MH. ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. NO:39/2A
 02322515187
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 SENER ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 649/7 SK. NO:30 GÖKSU MAH.
 2322765700
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 DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

Başkan Cemil Tugay'dan müjde! Kırtasiye desteği arttırıldı Başkan Cemil Tugay'dan müjde! Kırtasiye desteği arttırıldı

 ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE
 DOĞANGÜN ECZANESİ
 02324572550
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 MERVE POLAT ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EMEK MH. 7233 SK. NO:38/A
 05452337563
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 ŞAHAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE
 02322348081
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 POLİGON ECZANESİ - HATAY

 POLİGON MAH. İNÖNÜ CAD. NO:661
 ESKİ HALE PASTANESİ ŞİMDİKİ KAHVE DİYARI KARŞISI ATMLERİN YANI
 05461942045
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 GAYE ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. SIMSEK SOK. NO:68 B-C
 2322776133
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 ARILIK ECZANESİ - KARABAĞLAR

 SARIYER MH. 5757 SOK.NO:78/1A
 ÇİTLENBİK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322653734
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 AK ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 1728 SOKAK NO:1/C KARSIYAKA/IZMIR
 1728 SOK NO:1-C KİLİSE SOKAĞI GİRİŞİ
 02323683534
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 BULVAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRİYE ÜÇOK MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULV. NO:1/2A
 KARŞIYAKA BELEDİYESİ YANI(KARŞIYAKA ADLİYE KARŞISI)
 02323643753
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 UMUTLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MH. 1735 SK. NO:192/B
 BOSTANLI 2 NOLU SO KARŞISI
 02324647508
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 ZEYTİN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ŞEMİKLER MH. 1671 SK. NO:414/2A
 02325700230
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 DAMLA ECZANESİ - KEMALPAŞA

 ATATÜRK BULV. NO:9/F
 2328781473
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 ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
 2326874342
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 YAŞAM ECZANESİ - KİRAZ

 u0130STu0130KLAL MAH. SABu0130T ARLI CAD. NO:69
 02325724430
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 CANAN ECZANESİ - MENDERES

 CÜNEYT BEY MAH. 683 SOK. NO:1/A
 02327827876
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 ISIK ECZANESİ - MENEMEN

 KASIMPASA MAH.ATATÜRK CAD. NO:6
 MENEMEN DİŞ HASTANESİ KARŞISI
 02328320967
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 SAYDAM ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 29 EKİM MAH. 4. CADDE NO:36/D
 05308164553
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 FUNDA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:733/B
 02322313201
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 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
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 ARI ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:28/B
 ÖZEL EGE İNCİ TIP MERKEZİ KARŞISI
 02322397777
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 MÜMTAZ ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 INÖNÜ MAH. SARAÇOGLU CAD.77
 2325452676
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 TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
 2324790609
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 EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ
 02322811718
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 SILA ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 CAMİKEBİR MH. 52 SK. NO:1/A
 02327434060
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 ARAT ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MH. ATATÜRK CD. NO:8/A SELÇUK
 02328929542
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 KADIKÖY ECZANESİ - ŞİRİNYER

 AKINCILAR MH. AKDOĞAN CD. NO:140/C
 KOŞU İZBAN DURAĞI KARŞISI
 02324267072
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 TANSU ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MAH. ISTASYON CAD. NO:86/1 G
 02325112525
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 KRİSTAL ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TEPEKÖY MAH. KAZIM DİRİK CAD. NO:2/A
 02328562129
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 TERCAN ECZANESİ - TORBALI

 METROPOLİS BULV. TORBALI MAH.NO:52/A-35
 KİPA YOLU ÜZERİ SAĞLIK OCAĞI ÇAPRAZI
 02328554240
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 ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043
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 GÜNEŞ ECZANESİ - URLA

 YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:38
 02327541648
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 GÜLCE ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 CUMHURIYET MH.NO.70/B ÜRKMEZ
 02327421677
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
 Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
 02327554027
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 TUNÇSOY ECZANESİ - ÜÇYOL

 ATİLLA MAH. 499 SOK. NO:12/B
 02322271900
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 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 KÜÇÜK OZAN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 YENIDOGAN MAH. 1195 SOKAK NO:82 KONAK
 HÜSEYİNOĞULLARI DÜĞÜN SALONU KARŞISI
 2324335249
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 YEŞİLYURT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESENLIK MH.9054 SOK.NO.16
 0555 053 21 00
 02322322200
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Editör: Engin Keskin