ALİAĞA ECZANESİ - ALİAĞA
KURTULUŞ MH. FEVZİPAŞA CD. NO:121/A
02326162482
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ALSANCAK AKAY ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MH. ALİ ÇETİNKAYA CD. NO:33/C
ALSANCAK DEVL.HASTANESİ KARŞISI
02324214648
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ATAGÜN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
1396 SOKAK NO:3/C KAHRAMANLAR KONAK
2324839436
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BÜYÜK ÜNAL ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KOŞUKAVAK MH. FAZILPAŞA CD. NO:46/A
02324578487
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MAVİ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:50/A
02323456645
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ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR
Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı
02328546324
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SERAP ECZANESİ - BALÇOVA
B.ATA CD. NO:194
02322775150
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YENİ MANZARA ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASINSİTESİ MAH. 170 SOK. NO:4/B
02322445538
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UMUT ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
02325813782
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BAYRAKLI ECZANESİ - BAYRAKLI
BAYRAKLI MAH. ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL SOK. NO:34/A
SEVGİYOLU ÖZŞANAL'IN YANI
02323717140
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BIZIM ECZANESİ - BERGAMA
ISTIKLAL MEYD. NO:47/A
2326335994
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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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YENİ ATA ECZANESİ - BORNOVA 1
KAZIM KARABEKIR CAD. NO:47 BORNOVA ATA DURAĞI (ZİRAAT BANKASI KARŞISI)
ATA DURAĞI - ZIRAAT BANKASI KARŞISI
02323434384
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BORNOVA GÜL ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIMDİRİK MAH. ZAFER CAD. NO:26/A
02323426280
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ENGIN ECZANESİ - BORNOVA 3
Manavkuyu Mah.236 Sok. No:3/B
02323426570
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BERRAK ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1440 SOK. NO:4/A(TEL:4783600)
05464200135
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BERIL ECZANESİ - BOZYAKA
SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:118/A
02322617404
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HELIN ECZANESİ - BUCA 1
MENDERES MAH. 157 SOK. NO:37/A
Buca Belediye Binası karşısı BP benziklik arasından Evka-1 yolu sağdan 3. sokak içinde yer almakta
02324525343
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GÜLİN ECZANESİ - BUCA 2
KURUÇEŞME MH. AHMET PİRİŞTİNA BULVARI NO:56/B
KURUÇEŞME MH. A-101 YANI
02324332373
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TAYFUN ECZANESİ - ÇAMDİBİ
5373 SOK.NO:44/A RAFETPASA MAH.
ATATÜRK PARKI YANI - HALI SAHANIN ÇAPRAZI
02324621446
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME
ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A
02327160828
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HARMANDALI ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI
05334847567
2328390266
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DILAY ECZANESİ - ÇİĞLİ
8229/1 SOKAK NO:17 ATAŞEHİR ÇİĞLİ
3295687
02323295686
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YENİ MERKEZ ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. ESKİ HAVAALANI CAD. NO:39/C
05451003500
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BIRSEN ECZANESİ - DİKİLİ
ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR
02326713510
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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
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YENI DALGIÇ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESKIIZMIR CAD.NO.788/C ESKIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR
ESKİİZMİR CUMA PAZARYERİ KARŞISI
02322717054
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YENİ VEFA ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SK NO:11/B
EGEPOL HASTANESİ ACİL DURUM GİRİŞ YANI
02322551990
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RUŞEN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
1107 SOK. NO:8/A EVKA 1
02324421022
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ATA ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZİ MH. ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. NO:39/2A
02322515187
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SENER ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
649/7 SK. NO:30 GÖKSU MAH.
2322765700
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DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE
DOĞANGÜN ECZANESİ
02324572550
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MERVE POLAT ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EMEK MH. 7233 SK. NO:38/A
05452337563
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ŞAHAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE
02322348081
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POLİGON ECZANESİ - HATAY
POLİGON MAH. İNÖNÜ CAD. NO:661
ESKİ HALE PASTANESİ ŞİMDİKİ KAHVE DİYARI KARŞISI ATMLERİN YANI
05461942045
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GAYE ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. SIMSEK SOK. NO:68 B-C
2322776133
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ARILIK ECZANESİ - KARABAĞLAR
SARIYER MH. 5757 SOK.NO:78/1A
ÇİTLENBİK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322653734
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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AK ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
1728 SOKAK NO:1/C KARSIYAKA/IZMIR
1728 SOK NO:1-C KİLİSE SOKAĞI GİRİŞİ
02323683534
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BULVAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULV. NO:1/2A
KARŞIYAKA BELEDİYESİ YANI(KARŞIYAKA ADLİYE KARŞISI)
02323643753
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UMUTLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MH. 1735 SK. NO:192/B
BOSTANLI 2 NOLU SO KARŞISI
02324647508
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ZEYTİN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ŞEMİKLER MH. 1671 SK. NO:414/2A
02325700230
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DAMLA ECZANESİ - KEMALPAŞA
ATATÜRK BULV. NO:9/F
2328781473
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ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
2326874342
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YAŞAM ECZANESİ - KİRAZ
u0130STu0130KLAL MAH. SABu0130T ARLI CAD. NO:69
02325724430
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CANAN ECZANESİ - MENDERES
CÜNEYT BEY MAH. 683 SOK. NO:1/A
02327827876
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ISIK ECZANESİ - MENEMEN
KASIMPASA MAH.ATATÜRK CAD. NO:6
MENEMEN DİŞ HASTANESİ KARŞISI
02328320967
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SAYDAM ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
29 EKİM MAH. 4. CADDE NO:36/D
05308164553
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FUNDA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:733/B
02322313201
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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
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ARI ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:28/B
ÖZEL EGE İNCİ TIP MERKEZİ KARŞISI
02322397777
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MÜMTAZ ECZANESİ - ÖDEMİŞ
INÖNÜ MAH. SARAÇOGLU CAD.77
2325452676
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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
2324790609
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EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ
02322811718
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SILA ECZANESİ - SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MH. 52 SK. NO:1/A
02327434060
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ARAT ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MH. ATATÜRK CD. NO:8/A SELÇUK
02328929542
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KADIKÖY ECZANESİ - ŞİRİNYER
AKINCILAR MH. AKDOĞAN CD. NO:140/C
KOŞU İZBAN DURAĞI KARŞISI
02324267072
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TANSU ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MAH. ISTASYON CAD. NO:86/1 G
02325112525
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KRİSTAL ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TEPEKÖY MAH. KAZIM DİRİK CAD. NO:2/A
02328562129
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TERCAN ECZANESİ - TORBALI
METROPOLİS BULV. TORBALI MAH.NO:52/A-35
KİPA YOLU ÜZERİ SAĞLIK OCAĞI ÇAPRAZI
02328554240
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
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GÜNEŞ ECZANESİ - URLA
YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:38
02327541648
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GÜLCE ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
CUMHURIYET MH.NO.70/B ÜRKMEZ
02327421677
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
02327554027
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TUNÇSOY ECZANESİ - ÜÇYOL
ATİLLA MAH. 499 SOK. NO:12/B
02322271900
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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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KÜÇÜK OZAN ECZANESİ - YENİŞEHİR
YENIDOGAN MAH. 1195 SOKAK NO:82 KONAK
HÜSEYİNOĞULLARI DÜĞÜN SALONU KARŞISI
2324335249
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YEŞİLYURT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESENLIK MH.9054 SOK.NO.16
0555 053 21 00
02322322200
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