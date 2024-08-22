Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.

Kazanın detayları

Denizli’nin Acıpayam-Çameli karayolu üzerindeki Aliveren Viyadüğü yakınlarında, saat 12:30 civarında meydana gelen kazada, otomobil ile otomobil karşı yönden çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta büyük hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Olay yerine hızla ulaşan jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak, otomobilde bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı üç kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.