Su Derneği Kurucu Başkanı Ozan Yeşiltepe, kentlerdeki su kaynaklarının hızla azaldığına dikkat çekerek, "Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarımızı hep birlikte korumalıyız. Toplum bilinci, suyu korumak için kritik önem taşıyor" dedi.

Dernekten önemli çalışmalar

İzmir'de kurulan Su Derneği, kurumsal iş birliklerine başlamış durumda. Dernek Başkanı Ozan Yeşiltepe ve Yönetim Kurulu Üyeleri, su verimliliği ve susuzlukla mücadele konularında bir çalıştay düzenlenmesini önerdi. Yeşiltepe, derneğin kuruluş çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini belirtti: “Su Derneği'nin kuruluşu tamamlandı. Artık çalışma planlarımızı hayata geçireceğiz.”

Yeşiltepe, “Ülkemizde iklim kriziyle ilgilenen birçok dernek var ve iyi işler ortaya koyuyorlar. Ancak su krizi ve kıtlığı üzerine çalışan tek dernek biziz. Amacımız, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının korunması ve susuzluğu engellemek için bu alanda faaliyet gösteren tüm kişi ve kuruluşları bir araya getirmek” dedi.

Gürkan Erdoğan ile görüşmeler

Dernek yetkilileri, İzmir’de su tasarrufu ve verimliliği konusunda bir çalıştay düzenleme çabalarını İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile paylaştı. Başkan Yeşiltepe, Erdoğan’ın kendilerini çok iyi ağırladığını ve bu alanda işbirliği yapma isteğini dile getirdiğini söyledi: “Su çalıştayımız, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, su ekipman üreticileri, toplu konut idareleri, yerel yönetimler ve diğer paydaşları kapsayacak geniş bir etkinlik olacak. Alınan kararların sonuç bildirgesi, tüm kurum ve kuruluşların ortak hareket etmesini sağlayacak.”

Yeşiltepe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın su krizi konusunu önemseyen bir vizyona sahip olduğunu belirtti: “İzmir, bu konuda diğer illere göre daha şanslı. Bu meseleyi ciddiye alan idarecilerimiz var.”

Küresel ısınma ve iklim krizi

Küresel ısınma, insan faaliyetleri sonucu atmosferde biriken gazların sıcaklığı artırmasıdır. İklim değişikliği ise bu ısınma sonucunda hava ve iklim hareketlerindeki değişiklikleri ifade eder. 2022 İnsani Gelişme Raporu’nda, insan kaynaklı tehlikelerin doğal tehlikelerden daha büyük olduğu vurgulanıyor.

Su kıtlığının sebepleri

Su kıtlığının en büyük nedenlerinden biri bilinçsizlik. Su, tarım, enerji sektörü, sanayi ve hane halkı kullanımıyla tüketiliyor. Dünya su kaynaklarının %69’u tarımsal amaçlarla kullanılırken, sanayi %19, hane halkı ise %12 oranında su tüketiyor. Bu sektörlerde bilinçli kullanım ve tasarruf, toplum ve doğa için büyük önem taşıyor.