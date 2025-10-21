Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, polis zanlıların yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiğini belirledi.

Marmaris’te silahlı saldırı sonrası tutuklama

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 2 Ekim’de yaşanan silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3’ü tutuklandı.

Olay, Hatipirimi Mahallesi Hasan Işık Caddesi’nde meydana geldi. Plakasız motosikletle olay yerine gelen, kask ve koruyucu kıyafetli iki kişi, A.Ö.’ye tabancayla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan A.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheliler yakalandı

Olay sonrası kaçan saldırganların peşine düşen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Saldırganların O.T. ve M.O. olduğu, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri ve ilçeden kaçma hazırlığı yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, 18 Ekim’de düzenlenen operasyonla O.T. ve M.O.’yu yakaladı. Ayrıca zanlılara yardım ettikleri belirlenen T.D. ve H.A. da gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O., O.T. ve T.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Olayın arka planı araştırılıyor

Saldırının husumet kaynaklı olup olmadığı araştırılırken, polis şüphelilerin bağlantılarını incelemeye devam ediyor.

Yetkililer, olayda kullanılan tabancanın balistik incelemesinin sürdüğünü ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtti.