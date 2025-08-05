Karaismailler Mahallesi yakınlarındaki sarp arazide çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Yangının, hafta sonu yıldırım düşen bir ağacın içten içe yanarak patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Sarp arazide zorlu mücadele

Yangının başladığı ihbarının ardından bölgeye 6 ilk müdahale aracı, 13 arasöz ve 64 kişilik orman yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ulaşımın zor olduğu bölgede ekipler zamanla yarışırken, yangına 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı da havadan destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle alevler yayılıyor

Bölgedeki yüksek kesimlerde etkili olan rüzgar, alevlerin hızla yayılmasına neden oluyor. Bu durum, söndürme çalışmalarını güçleştirirken, ekipler yangının çevre ormanlık alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yangının çıkış nedeni olarak hafta sonu etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi öne çıkıyor. Yıldırım isabet eden ağacın içten içe yanarak daha sonra patladığı ve çevresindeki kuru otları tutuşturduğu değerlendiriliyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için gece boyunca da çalışmalarını sürdürecek. Yerleşim yerlerine uzak bir bölgede çıkan yangının şu ana kadar herhangi bir can kaybına ya da yerleşim alanına sıçramaya neden olmadığı bildirildi.