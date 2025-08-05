Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), terörün ülke üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan ve tarihi bir adım olarak nitelendirilen komisyonun adı “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” olarak belirlendi. 48 kişilik komisyonun ilk toplantısı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleşti.

“Yarım asırlık terörle mücadelede yeni bir sayfa”

Komisyonun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün Türkiye’yi yarım asırdır meşgul ettiğini ve artık milletin bu karanlık dönemi geride bırakmaya hazır olduğunu vurguladı. “Bu komisyon, yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendirecek tarihi bir iradenin tezahürüdür” diyen Kurtulmuş, komisyonun yeni bir anayasa hazırlamak gibi bir görevi olmadığını, ancak toplumsal kardeşliği güçlendirecek adımların bu zeminde atılacağını ifade etti.

Konuşmasında “örgütün kendini feshetmesi ve silahların susmasıyla başlayan bu süreç, milletimizin meselesidir” diyen Kurtulmuş, komisyonun Türkiye’nin enerjisini boşa harcayan terör meselesine artık yeni bir perspektifle yaklaştığını söyledi. “Ortak acılarımızı, ortak umuda dönüştürmenin zamanı geldi” diyerek barış ve kardeşlik vurgusu yaptı.

“Bu komisyon kardeşliği kalıcı kılma çağrısıdır”

Kurtulmuş, “Bu komisyon, farklılıklarımızı ayrılık değil, zenginlik olarak gören bir anlayışın ürünüdür” diyerek toplumsal birlik mesajı verdi. Yıllarca ülkenin terörle mücadele nedeniyle maddi ve manevi bedeller ödediğini belirten TBMM Başkanı, “Canları pahasına bu vatanı koruyan kahramanlara olan borcumuzu, bu süreci başarıyla tamamlayarak ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemin en temel ilkelerinden birinin şeffaflık olacağını vurgulayan Kurtulmuş, TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partilerin bu süreçte yer aldığını belirtti. "Toplumun yüzde 98’ini temsil eden irade bu komisyonda buluştu. Her adımda milletimizin bilgisi olacak. Hiç kimse dışlanmayacak" dedi.

Komisyonun sadece siyasi temsilcilerle değil, üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir katılımla çalışacağını ifade eden Kurtulmuş, “Demokratik, çoğulcu ve herkesin kendini ait hissettiği bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” sözleriyle hedeflerini özetledi.

Türkiye’nin terörle mücadelesinde yeni bir sayfa açan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”, farklı görüşlerin ortak bir zeminde buluşacağı, çözüm ve birlik odaklı bir süreci hayata geçirmeyi amaçlıyor. TBMM'deki ilk toplantı, bu sürecin kararlılıkla ve toplumsal sahiplenmeyle yürütüleceğinin en net göstergesi oldu.