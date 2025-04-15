Denizli’de Nihat Zeybekci’nin ismi kültür merkezinden kaldırıldı. Karara tepki gösteren AK Partili üyeler salonu terk etti.

Nihat Zeybekci'nin ismi kaldırıldı

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin adını “Pamukkale Kültür Merkezi” olarak değiştirdi. İsim değişikliği teklifi, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından meclis gündemine sunuldu.

52 kabul, 14 ret oyuyla kabul edildi

İlgili teklif, Hukuk Komisyonu tarafından değerlendirilerek meclis oylamasına sunuldu. Yapılan oylamada 52 kabul ve 14 ret oyuyla isim değişikliği kabul edildi. Oylamada, AK Partili üyeler ret oyu verdi.

AK Partili üyeler salonu terk etti

Oylama sonrası, ismin değiştirilmesine tepki gösteren AK Parti grubuna mensup belediye meclis üyeleri salonu terk etti. CHP’li meclis üyeleri ise salonu terk eden AK Partili üyeleri alkışlarla uğurladı.

İsim neden değiştirildi?

Kültür merkezine eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin adı, geçmiş dönemde AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan döneminde verilmişti. Yeni yönetim, ismin tarafsız ve kapsayıcı olması amacıyla merkezin adını “Pamukkale Kültür Merkezi” olarak değiştirdiğini belirtti.