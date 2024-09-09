Çivril'in Irgıllı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hasan Efe, istirahat etmek üzere evine gitti. Bir süre sonra oğlunun çalan telefonu babasına götürdüğü sırada, Efe'nin hareketsiz yattığını fark etti. Durumu hemen aile yakınlarına bildiren oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerini de olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda Hasan Efe'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kalp Krizi Geçirdiği Belirlendi

Yapılan incelemelerde, Hasan Efe'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve iki çocuk babası olan Efe'nin cenazesi, 8 Eylül Pazar günü Irgıllı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.