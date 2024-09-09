Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, otopsi işleminin tamamlandığını ve gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu.

Otopsi İşlemi Gece Saatlerinde Tamamlandı

Narin Güran’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda sabah saat 10.30'da başlanan otopsi işlemi, akşam saat 21.40’ta tamamlandı. Bakan Tunç, otopsi işlemi sırasında alınan doku örneklerinin, kimyasal, biyolojik ve patolojik incelemeler için Diyarbakır ve İstanbul Adli Tıp Kurumlarına gönderildiğini belirtti. Nihai otopsi raporunun, yapılan bu incelemelerin ardından hazırlanacağı ifade edildi.

Gözaltı Sayısı 24'e Çıktı

Adalet Bakanı Tunç, soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığını ve toplam gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı. Soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın seyrine göre, yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı da belirtildi.