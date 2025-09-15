Denizli’nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükten kurtarılan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Hüseyin Turan (41), yaşamını yitirdi. Turan’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Göçükte mahsur kalmıştı

Karaismailler Mahallesi’ndeki özel krom madeninde 12 Eylül’de göçük meydana geldi. Bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 27 saat süren çalışmasıyla Turan kurtarıldı, ancak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan iki işçi hastaneye kaldırılmıştı.

Turan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, aile yakınları tarafından Beyağaç ilçesi Geriçam Mahallesi’ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Turan, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Evli olan Turan’ın eşi Ceylan ve babası Recep Turan cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Aynı hastanede tedavi gören diğer işçi Ömer Duran’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.