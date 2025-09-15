İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, öğrenci taşımacılığının güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 75. Yıl Ortaokulu Konferans Salonu’nda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya emniyet ve jandarma yetkilileri katıldı, servis şoförleri bilgilendirildi.

Toplantıda hangi konular ele alındı?

Toplantıda servis araçlarının sahip olması gereken özellikler, şoförlerin uyması gereken kurallar ve ilgili mevzuat detaylı şekilde anlatıldı. İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Önder Ortoğlu, servislerde karşılaşılan sorunlar ve beklentileri paylaştı.

Kaymakam Sarı’dan servis güvenliği vurgusu

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, toplantıda yaptığı konuşmada yeni eğitim döneminin kazasız ve sorunsuz geçmesini temenni ederek, “Velilerimiz bizlere en kıymetlilerini, evlatlarını emanet ediyor. Bu nedenle servis güvenliğini çok önemsiyoruz. Tüm taşımacılarımızın belirlenen kurallara azami düzeyde uymalarını rica ediyorum” dedi.

Servis şoförlerinin soruları yanıtlandı

Toplantıda servis şoförlerinin soruları da yanıtlandı. Yetkililer, güvenli taşımacılık konusunda şoförlere pratik bilgiler verdi ve olası sorunlara karşı önlemleri paylaştı.