Uluslararası düzeyde önemli başarı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde gerçekleştirilen "Kuyu-13" operasyonunda uluslararası düzeyde araması bulunan 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Operasyon, büyük bir uluslararası işbirliği ile gerçekleştirildi.
Yakalanan şahıslar ve operasyon detayları
- Aleksander Kawa (Alexander Gustafsson): Polonya uyruklu olan Kawa, sahte kimlik ve pasaportla Türkiye'ye giriş yapmıştı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yakalandı.
- Alexandar Nedevskı (Besnik Lajqı): Kosova pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapan Nedevskı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.
- Dragon Pavlicevic: Karadağ uyruklu Pavlicevic, hakkında Interpol Kırmızı Bülteni bulunan bir isim. İstanbul'un Avcılar ilçesinde 28 Temmuz 2024'te yakalandı.
Pavlicevic'in, Karadağ, Kolombiya, Ekvador, Avustralya ve Hollanda’da suç örgütü üyeleriyle birlikte 1 ton 570 kilogram kokain sevkiyatı gerçekleştirdiği ve Ekvador’dan temin ettiği 900 kilogram kokainin sevkiyatını yaptığı belirtiliyor.
Uluslararası işbirliği ve ödüller
Operasyon, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik ederek, uluslararası suçla mücadeledeki başarıya vurgu yaptı.