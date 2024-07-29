Uluslararası düzeyde önemli başarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde gerçekleştirilen "Kuyu-13" operasyonunda uluslararası düzeyde araması bulunan 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Operasyon, büyük bir uluslararası işbirliği ile gerçekleştirildi.

Yakalanan şahıslar ve operasyon detayları

Aleksander Kawa (Alexander Gustafsson): Polonya uyruklu olan Kawa, sahte kimlik ve pasaportla Türkiye'ye giriş yapmıştı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yakalandı.

Polonya uyruklu olan Kawa, sahte kimlik ve pasaportla Türkiye'ye giriş yapmıştı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yakalandı. Alexandar Nedevskı (Besnik Lajqı): Kosova pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapan Nedevskı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

Kosova pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapan Nedevskı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Dragon Pavlicevic: Karadağ uyruklu Pavlicevic, hakkında Interpol Kırmızı Bülteni bulunan bir isim. İstanbul'un Avcılar ilçesinde 28 Temmuz 2024'te yakalandı.

Pavlicevic'in, Karadağ, Kolombiya, Ekvador, Avustralya ve Hollanda’da suç örgütü üyeleriyle birlikte 1 ton 570 kilogram kokain sevkiyatı gerçekleştirdiği ve Ekvador’dan temin ettiği 900 kilogram kokainin sevkiyatını yaptığı belirtiliyor.

Uluslararası işbirliği ve ödüller

Operasyon, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik ederek, uluslararası suçla mücadeledeki başarıya vurgu yaptı.