Şehir merkezinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar kendi ülkelerinin bayraklarını taşıdıkları motosikletleriyle ve yüksek sesle müzik eşliğinde konvoy oluşturarak tur attılar. Işıklarını açarak ilerleyen grup, yaklaşık 70 kilometrelik güzergahı takip ederek Pamukkale Mahallesi'nde turu sonlandırdı.

Dünyanın dört bir yanından motosiklet sevdalıları Denizli’de buluştu

Festivalin organizatörü Atilla Serttaş, dünyanın farklı yerlerinden gelen motosiklet tutkunlarını Denizli'de bir araya getirdiklerini belirtti. Serttaş, "Bu yıl festivalin 9’uncusunu düzenliyoruz ve son gün ülkeler geçidiyle etkinliğimizi tamamlayacağız. Bu tür organizasyonlarla turizme katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Festival, dört gün boyunca süren etkinliklerle Denizli'yi motosiklet severlerin buluşma noktası haline getirdi ve şehir turizmine önemli bir hareketlilik kazandırdı.