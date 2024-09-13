Ege TV'de yayınlanan Mahmut Aydoğmuş ile Mali Gündem programında, İzmir Mali Müşavirler Odası Sekreteri Şerif Yıldız, mali müşavirlerin karşılaştığı zorlukları ve mevcut sorunları gündeme getirdi. Enflasyon muhasebesi sürecinin kötü yönetildiğini ve Maliye Bakanlığı'ndan yeterli destek görmediklerini ifade eden Yıldız, meslek camiasında yaşanan kırılmalar ve ekonomik yüklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Meslek camiası incindi

Şerif Yıldız enflasyon muhasebesi konusu ile ilgili, “Bu çok kötü yönetilen bir süreç oldu. Enflasyon düzeltmesi ile ilgili bir karar verirken son yılın yüzde 10 olması ile ilgili bir parametre var. 17 yıllık bir süreci bugüne taşımak gerekiyor. Varsayalım ki 3 yıllık enflasyon yüzde 99 oldu. Son yıllık enflasyon da yüzde 9’ da kaldı. Biz kanun kriterlerin uymadığı için enflasyon düzeltmesi yapmayacağız değil mi? O zaman biz gerçek anlamda resmi tablolara ulaşmamış olacağız. Mali müşavirler ve türmob olarak temelde enflasyon düzeltmesinin yıllık yapılması konusunda ısrarcı olduk. Öneri sunduk dedik ki seyrek dönemlerde bu uygulanacaksa en azından bağımsız denetime tabi şirketler hazırlasın. Ara çözüm bulunsun dedik. Zaman geçti ve hiçbir aksiyon alınmadı. Mali müşavirler belgelerinin yüzde 80’inini verdikten sonra 50 milyon gibi bir açıklama geldi. Bu nedir? Bu açıklamayı yaptığınız anda meslek camiası kırılıyor, inciniyor. Bu bize yapılan bir yanlış” açıklamasında bulundu.

Görüşlerimiz karşılık bulmadı

Ağustos ayının başında Ankara’da yapılan eylemler hakkında da konuşan Yıldız, “Miting günü bakanlığı ziyaret etmiştik ancak sert bir reaksiyon görmedik. Maliye bakanlığı devletin soğuk yüzü gibi duruyor. Karşılıklı reaksiyon vermeden önce dinlemek gerekiyor. Mali müşavirler nezdinde çok ciddi bir kırılma yaşandı. Görüşlerimiz kaale alınmadı bu çok kırıcı bir durum” dedi.

Bu bir turnusol kağıdı

Mesleğin süregelen sorunları hakkında da konuşan Şerif Yıldız, “Hazine ve Maliye Bakanlığının mali müşavirlere bakışında mali müşavirler kırgın. Ücret tarifesi bizim 33 yıldan beri aynı. Türkiye’de hayat ve işler değişiyor. 77 sektör var baktığımız. Yeni işler de oluşuyor. Ücret tarifemizin neredeyse kalemleri bile değişmedi. Bu yıl için hiçbir şekilde artış oranının telaffuz edilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim tarifemiz asgari tarife değil. Dolayısıyla tarifenin ücret kalemlerinde hiçbir revizyon yapılmaması, ekonomik gelişmelerden bağımsız olarak belirlenmesi bir sorun bu aslında bir turnusol kağıdı. Bu yıl ücret kalemlerindeki artışın asla konuşulmaması gerekiyor. Yeniden kurgusunun elden geçirilmesi gerekiyor. İşletmelerin büyüklüğünü ve cirosunu dikkate almayan bir tarife var. Bir diğer konu ise iş yükü. Bazı konularda bir tebliğin bir cümlesi olarak görülen şey diğer tarafta iş yükü olarak görülebiliyor. MASAK’tan istenmesi gereken bazı bilgiler mali müşavirlerden isteniyor. Bizi koruyucu jestler yapılsa bunları da unutabiliriz. Son yıllarda mesleği bırakmak isteyenlerin sayısı arttı bu çok tehlikeli bir şey. İlgililerinin buna kafa yorması gerekiyor. Bir meslek bütünüyle siyasi erkin kontrolünde ilerlerse tembelleşiyor ve kendini de geliştirmiyor. Yurt dışında ise durum çok daha farklı. Onlara bir özerk alan bıraktığınızda onlar zaten kendilerini geliştirmek zorunda kalacaklardır. Bu özerklik kamuya zarar vermez. Bu başına buyrukluk demek değildir” ifadelerine yer verdi.

Cezalar meslekten soğutuyor

Tebliğ taslakları hakkında da konuşan Şerif Yıldız, “Gelir vergisi tebliğinin özellikle konutla ilgili olanların bankadan yapılmasını doğru buluyorum. Usulsüzlük cezalarının listeleri ayrılabilirdi. Birinin hazineye olumsuz etkisi var birinin az etkisi var bu cezalar meslekten soğutmaya vardırıyor” dedi.