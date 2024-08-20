Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı İğdir Mahallesi’nde, odun kesmek için evden ayrılan 78 yaşındaki Ahmet Bayram'dan uzun süre haber alınamaması, ailesini endişelendirdi. Bayram, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alana gitmişti, ancak akşam saatlerine kadar dönmeyince oğlu ve gelini, yaşlı adamı aramak için harekete geçti.

Ormanda hareketsiz bir şekilde bulundu

Gece boyunca süren aramalar sonucunda, sabahın erken saatlerinde Bayram, ormanlık alanda hareketsiz bir şekilde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Bayram’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Bayram’ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek. Yaşanan üzücü olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı