Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Kan Bağışı Merkezi iş birliğinde başlatılan “Okulumda Kan’panya” projesi kapsamında, öğrenci ve velilere kan bağışının önemi anlatıldı. Projenin Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu’nda düzenlenen etkinliğinde, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun kampanyaların tüm kurumlarda devam edeceğini belirtti.

Velilerden ve öğretmenlerden kan bağışına yoğun ilgi

“Okulumda Kan’panya” projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte veliler, öğretmenler ve okul yöneticileri Kızılay’ın kurduğu kan bağışı noktasında bağış yaptı. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi, projeye olan desteği ortaya koydu.

Plaket takdimiyle teşekkür edildi

Etkinlikte konuşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, bağışçılara ve kampanyaya katkı sağlayan okul idarecilerine teşekkür ederek plaket verdi. Vali Coşkun, “Kan ikamesi olmayan hayati bir üründür. Bu nedenle bu kampanyaları tüm kurumlarımızda sürdürmek için çalışacağız” dedi.

Toplumsal bilinç hedefleniyor

Kampanya kapsamında çocuklara erken yaşta sosyal sorumluluk bilinci kazandırılırken, velilere de kan bağışının önemi anlatılıyor. Kızılay ile iş birliğinde yürütülen projeyle Denizli genelinde daha geniş kitlelere ulaşılması hedefleniyor.

Katılım geniş kapsamlı oldu

Etkinliğe; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Ferda Korkut, Kızılay Denizli Şube Başkanı Pınar Gökçe ve çok sayıda veli katıldı.