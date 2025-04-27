Denizli’nin Acıpayam ilçesi, Akşar Mahallesi Akşar-Gölcük yolu üzerinde feci bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Demiryürek’in kullandığı 20 BM 332 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıktı ve kenarda bulunan elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza sonrası çevredeki diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, sürücü Mehmet Demiryürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Dürdane Dinç ve kimliği belirlenemeyen bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Acıpayam Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralı kişi de hayatını kaybetti

Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Dürdane Dinç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan diğer kişi hakkında ise henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hayatını kaybeden Mehmet Demiryürek’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.