Kaza, motosiklet sürücüsünün hatalı dönüş yapması sonucu gerçekleşti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada dört kişi yaralandı. Olay, Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil, motosiklete çarptıktan sonra elektrik direğine çarptı.

Kaza anı ve yaralılar

Kaza, dün, Tavas-Aydın kara yolunda yaşandı. Denizli'den Aydın yönüne giden İsmail Gönen'in (38) kullandığı 20 ACF 481 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde ara yoldan çıkan Halil Yağlıçoban (22) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, otomobil yoldan çıkıp bir elektrik direğine çarptı.

Olay yerine hızla müdahale

Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Yağlıçoban ile otomobildeki sürücü İsmail Gönen, ve yolcular Sümer Çömek (28) ve Sevcan Gönen (33) ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü İsmail Gönen’in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletlinin hatalı şekilde yolun karşısına geçmesi ve otomobilin çarpmasıyla savrulması net bir şekilde görülüyor. Ayrıca otomobilin elektrik direğine çarpması ve çevredeki kişilerin yardım için olay yerine koşması da kayıtlarda yer alıyor.