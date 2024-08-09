🇹🇷Buğra Ünal, #Paris2024 erkekler modern pentatlon yarı finalini 1481 puanla 13. sırada tamamladı. pic.twitter.com/WOjZMw3dNt— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 9, 2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Buğra Ünal, modern pentatlon yarı final A grubundaki mücadelesinde eskrimde 225, binicilikte 283, yüzmede 296, koşu-atışta 677 ve toplamda 1481 puanla 13. sırayı alarak final bileti alamadı.
🏇 Sporcumuz Buğra Ünal, #Paris2024 modern pentatlon binicilik etabını 293 puanla tamamladı. 🇹🇷👏 pic.twitter.com/RV6DfBCVfU— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 9, 2024
Modern pentatlon branşında ilk kez temsilci gönderen Türkiye'de milli sporcu Buğra Ünal, madalya almaya hak kazanamadı.
🇹🇷 Sporcumuz Buğra Ünal, #Paris2024 modern pentatlon eskrim etabında Fransız Valentin Prades'e kaybetti. pic.twitter.com/B4B6lvAwRA— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 9, 2024
Versay Sarayı'nda gerçekleşen mücadelelerde toplamda 1481 puan alan Ünal, Türkiye'nin olimpiyatlardaki erkekler kategorisinde modern pentatlonda ilk temsilcisi oldu.
🇹🇷Buğra Ünal, #Paris2024 erkekler modern pentatlonda mücadelesini sürdürüyor.August 9, 2024
🏊♂️ Sporcumuz, 200 m serbest yüzme etabında serisini beşinci sırada tamamladı. pic.twitter.com/RwXCiUeD2u