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Versay Sarayı'nda gerçekleşen mücadelelerde toplamda 1481 puan alan Ünal, Türkiye'nin olimpiyatlardaki erkekler kategorisinde modern pentatlonda ilk temsilcisi oldu.

Modern pentatlon branşında ilk kez temsilci gönderen Türkiye'de milli sporcu Buğra Ünal, madalya almaya hak kazanamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Buğra Ünal, modern pentatlon yarı final A grubundaki mücadelesinde eskrimde 225, binicilikte 283, yüzmede 296, koşu-atışta 677 ve toplamda 1481 puanla 13. sırayı alarak final bileti alamadı.

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