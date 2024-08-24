Kazanın meydana geldiği an

Serinhisar ilçesi Pınarcık Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, Denizli yönüne seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen bir araca çarptı. Çarpışma sonrası her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi.

Yaralılar araçtan çıkarıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Serinhisar İtfaiye ekipleri, kaza sonrası araçta sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildiler.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olup olmadığı henüz açıklanmadı.